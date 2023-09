La Biblia nos habla de la gran confusión de lenguas que se hablaban a la vez ,en una torre que con soberbia se buscaba llegar al cielo y ser más que Dios. Francina Armengol, socialista pegada a Sánchez y su sanchismo, que impuso por la fuerza el catalán ,menospreciando el idioma mallorquín, que la han tirado de las Baleares con los votos de la derecha, -y esto en principio, me deja perplejo en un tema, pues dicen que se van a preocupar del Instituto Balear del idioma catalán- Armengoil,está obligando al Congreso a que se hablen idiomas como el gallego,eúskera y catalán, ninguneando el idioma valenciano. También me extrañó que Feijo le diese el voto para ser presidenta de la Cámara y no votar a Gil-Lázaro,hombre honesto,cabal y serio,que ya estuvo en la Tribuna en estos cuatro años Armengol,dijo que hablaría con todos los grupos para que quedase claro la actuación en los tres idiomas citados,pero me deja extrañado que los votos que son antagónicos al socialismo no protesten por faltar el idioma valenciano.El despilfarro está en marcha,la lengua española común a todos los españoles (esto si que está en la Constitución),debe hablarse en el Congreso y dejar ya de gastos innecesarios,que lo pagan todos los españoles.Esta Torre de Babel que se quiere imponer en el Congreso de los Diputados,va a ser la confusión personificada y un gran gasto innecesario.La Cámara alta,versus Senado,tendrá la palabra en segunda instancia,y recordar que el PP tiene mayoría en esta Cámara.Veremos que sucede,pero de momento no pinta bien,esta sucesión de imposiciones lingüísticas.