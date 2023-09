Muy poco me ha sorprendido el artículo de Esther Díez, sobre la Cruz del paseo de Germanías, que ha titulado “Contra el blanqueo del franquismo”, ya que desde su posición como portavoz del grupo municipal Compromís, parece asumible que interprete una realidad –el monumento a la Cruz- como un símbolo de una tragedia del pasado, pero lo que no me parece asumible es que lo considere “algo terriblemente grave para la salud democrática de esta ciudad”.

Tengo el recuerdo, durante los años cincuenta del pasado siglo, cuando siendo niño acompañaba a mi madre a visitar el Cristo de Zalamea que se venera en la portería del antiguo Hospital de Elche –al que se le tiene una gran devoción en la ciudad-, y precisamente para llegar hasta allí pasábamos por el paseo de Germanías, contemplando el monumento de la Cruz que destacaba y formaba parte del paisaje de la zona. Así se ha conservado y, una vez superado felizmente el periodo franquista, permanece un monumento a la Cruz que es un símbolo querido y venerado por todos los cristianos. Se hace difícil entender que la Cruz levante sentimientos hostiles y un rechazo, por algunos sectores de la política nacional, que se ha traducido en la destrucción y borrado de la Cruz en no pocos sitios de nuestro país (con alguna excepción: la Cruz de Monforte del Cid, por iniciativa de Compromís). Y no es comprensible, porque precisamente el significado de la cruz –en nuestra civilización judeo-cristiana- es equivalente a tolerancia, servicio a todos sin exclusiones, solidaridad y entendimiento con todas las personas aunque tengan ideas contrarias o distintas a las que uno tiene. Estoy seguro que una visión clara, limpia de prejuicios (ideologizados), sobre la Cruz (la del paseo de Germanías o de cualquier otro lugar), ayudaría eficazmente a mejorar el nivel de discernimiento sobre muchos de los problemas que nos acucian en la actualidad, tanto en el plano personal como en el colectivo. Y, por supuesto, habría una mejor salud democrática en esta ciudad, o en otras.