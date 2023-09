Igual no hay ningún español que no haya oído acerca de la encarnizada lucha que las mujeres futbolistas sostienen frente a la RFEF, y estoy seguro que, cuando pasen muchos años seguiremos recordando esta gesta, la lucha de las mujeres por su dignidad, por esa igualdad en el deporte entre el sexo masculino y el femenino, pues todos ellos/as son deportistas que practican el mismo deporte y merecen todo nuestro reconocimiento. Poco a poco van cayendo los machismos sujetos a intereses propios que no quieren perder de ninguna manera. Recordemos que todo esto se inició con un craso error, cuando de manera desproporcionada, Luis Rubiales dio ese beso no consentido en la boca a la campeona del mundo Jeni Hermoso. Desde entonces no nos queda mas que rendirnos ante la firmeza y unión de esas futbolistas de la Selección que formaron piña en defensa de su amiga y compañera, convirtiéndose en ejemplo para la sociedad.

El desastre del fútbol español lo está provocando la RFEF, cuyo ridículo no se puede seguir escondiendo más tiempo. En esa Federación sobran todos, pues han venido siendo palmeros de Rubiales consintiendo todos sus desmanes y desvaríos. En estas dimisiones incluyo a la entrenadora Montse Tomé quien a tenido el cuajo de convocarlas pese a la renuncia previa de sus jugadoras, y sin pudor alguno mentir a la prensa aduciendo que había hablado con ellas antes de su lista. Igual no le damos mucha importancia, pero sin la mediación seria del Gobierno con Ángel Francos por el CSD y la promesa de grandes cambios en esa Federación, este conflicto abierto y descarnado nos habría convertido en el hazmerreír del mundo. Nuestras mujeres pueden sentirse mejor que ayer, lo de estas campeonas es ejemplo para las mujeres en todo el mundo. Es el ejemplo del fútbol, y por una vez está muy bien.