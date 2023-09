Cuando la lluvia caía provocando rumor otoñal, toda la vieja guardia del histórico PSOE en vez de bisbisear sus parlamentos y alocuciones ante la prensa criticando las acciones que el actual gobierno de Pedro Sánchez lleva a cabo con los independentistas de Puigdemont, se desmelenan llamando desleal y desertor al propio Sánchez acosta del posible encaje de la amnistía dentro de nuestra Constitución. Y la verdad, creo que ni González ni Guerra han entendido nada.

Mis ídolos a nivel de país fueron Felipe González, sobremanera Alfonso Guerra y, el viejo profesor Enrique Tierno Galván. Cada uno en su mucha valía personal, por su personalidad y, acompañarnos y conducirnos en esa siempre complicada transición de la dictadura a la democracia. Pero su tiempo pasó, y nuestra esperanza decreció, aunque la realidad es que nosotros seguimos creyendo en el PSOE como tabla a la que aferrarnos y poder seguir adelante, en tanto que ellos, quienes fueron nuestros líderes, es más, nuestros ídolos, siguen creyendo que este partido les pertenece. Las cosas han cambiado, nosotros estamos con los nuevos tiempos, no así estos eméritos políticos. Recuerdo cómo me gustaban todas las frases de boca de Alfonso Guerra, pero es que aquel era otro tiempo ya caduco y trasnochado. Escuchar a Guerra echar en cara a la líder de Sumar el tiempo que utiliza de peluquería en peluquería no vale. Hoy, denigrar a las mujeres con comentarios deleznables, machistas y asquerosos, me recuerda el beso no consentido de Rubiales, aquel gesto de tocar el culo a una periodista y todas otras muchas machadas con las que algunos se regodean resaltando su machismo impune sobre la mujer. La machistada verbal de Guerra la compran y ríen otros machistas. Guerra y González viven en el pasado.