Sr Puigdemont en relación con su pretensión de Independentismo y Nacionalización me gustaría decirle que en cuanto al primer deseo de independencia lo entiendo perfectamente, no se trata nada más que de un asunto económico y de poder, no hay que ser muy estudiado para entender el asunto. Ahora bien, en lo que respecta a su deseo de nacionalización, o mejor dicho de separatismo, no lo tengo tan claro.

Quiere usted decirnos que después de producirse la unidad de España hace, aproximadamente, 500 años, aún tiene usted nostalgia de tal pretensión. Podrá usted alegarme que es catalán y que tal condición justifica la petición. Perdone usted mi incredulidad, pero no me lo creo. Es como si mi amigo Pepe me dijera: ¡cómo echo de menos a los Visigodos! Quién se acuerda de ellos, nadie, por mucho que hayamos estudiado la lista de los reyes godos. Por otro lado los gallegos, murcianos, aragoneses y demás pueblos de España podrían alegar tal sentimiento, y yo creo que el nacionalismo no lo han perdido ninguno de ellos por la misma y sencilla razón de que ningún español le niega a usted la libertad de ejercer y vivir como catalán. Su apego al catalanismo no justifica por si solo su odio contra la unidad de España. Por si ha pensado por un momento echarnos en cara a todos que su lengua es el catalán, le diré que lo ha usado, lo usa y lo usará sin problema alguno en todo el país. Que quiera usted entenderse con un madrileño o cualquier otro paisano ya es un problema que tiene usted que resolver.