En estos tiempos en los que los políticos sólo hablan de machismo y de feminismo, yo me pregunto ¿Quién es ocupa de los problemas de los ciudadanos? Pues está claro, nadie.

Ningún político, ninguna administración se ocupa de solucionar el problema de pedir cita para el médico y que te asignen la consulta una semana después, que pidas cita para la agencia tributaria y te emplacen para quince días después o vayas a otra ciudad de la provincia si quieres adelantarlo. Que vayas a registras un simple documento y si no tienes cita previa no te gestionan el trámite. Es lamentable, y para las personas mayores doblemente lamentable.

Actualmente no hay ningún organismo en el que puedas realizar el más simple trámite si antes no has solicitado cita previa, algo que estaba muy bien en pandemia para evitar las aglomeraciones, pero ya ha pasado la pandemia y se han levantado todas las restricciones excepto la de pedir cita previa para todo, (sobre todo para joder al ciudadano).

¿Qué ministerio, consellería o concejalía (cada uno en su ámbito de competencia), se encarga de solucionar esto? Pues ninguno.

Avisarme cuando haya un manifestación para que se solucionen estos problemas, que quiero estar en cabeza.