Los vecinos de Alicante que se reúnen con sus perros en el parque Sergio Melgares, en una zona donde es costumbre dejar sueltos a los perros, la policía les está advirtiendo que serán multados. Parece ser que algunos vecinos del PAU 5, no quieren que los perros estén en ese parque y llaman a la policía, ya que la ordenanza no permite que estén sueltos. El único sitio en ese parque donde los perros pueden estar sueltos, es el Pipi Can, que está colindando con la carretera, es muy pequeño y los perros se salen.

Se ha consultado través del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía-SAIC, la situación del proyecto anunciado en mayo 2022, por el Ayuntamiento de Alicante, que solucionaría este problema, en el que decía textualmente: “Alicante acometerá la adecuación del parque Sergio Melgares por 1,3 millones de euros, con dos zonas de libre paseo de mascotas grandes y pequeñas, circuito de Agility, pista running con elementos de calistenia, una gran zona de juegos infantiles y pista pumtrak”. Pero hasta la fecha no tenemos respuesta. Esperamos que puedan dar una solución, y que en nuestra ciudad las mascotas tengan un reconocimiento y protección en un entorno de convivencia con la sociedad, que son seres dotados de sensibilidad cuyos derechos deben protegerse, tal y como recoge la Ley de Bienestar Animal, ¿o esta ley solo obliga a los dueños de los perros? Se están recogiendo firmas para solicitar que dentro de este parque exista una zona donde los perros puedan estar sueltos, o bien un horario de paseo libre de mascotas para que puedan relacionarse con otros perros y hacer ejercicio. En Facebook se ha creado un grupo “Parque Sergio Melgares” para compartir información sobre este tema.