Dentro del aire desgarbado y taciturno que se gasta la ultraderecha en España, algo insoportable que de ella se desprende, es ese amplio espectro de bulos, siempre mal intencionados y que reman a favor de su propia causa. Y dentro de esta anormalidad detestable, hace días oí el bulo que dice que: En la SER los guiones los escribe Pedro Sánchez, lo que no deja de ser una enorme falta de respeto hacia todos esos profesionales de la Cadena SER que, a diario se esfuerzan por ofrecernos programas ágiles, veraces y divertidos, amén de ofrecernos un amplio repaso acerca de la realidad inmediata que todos debemos conocer. Y sin menosprecio hacia otras emisoras de radio, millones de españoles escuchamos la SER por la veracidad y confianza en sus informativos y programación. Vamos, que no nos interesa sintonizar otros diales.

Los bulos de la ultraderecha andan suspendidos por doquier, alcanzan extraña resonancia y, como se repiten hasta la saciedad, llegan a alcanzar aire de normalidad. Vamos, que no tienen desperdicio en su maldad. Cuando entablas conversación con algún extraño, en ocasiones las ideas se deslizan contra las minorías: que si los gitanos y los moros, todos son unos vividores a los que las instituciones siempre favorecen con alguna paga, ayuda o subsidio que, a otras personas con mayor derecho, no se lo dan. Pero sobremanera me indigna, cuando cuestionan a los artistas del cine o el teatro, pues a ellos siempre los subvencionan y gracias a eso, se crean amplias zonas de izquierdismo. Del colectivo LGTBI, lo mismo, que si es un sector favorecido por la administración de izquierda. En fin, infundios de los fachas que siguen mirando desde su odio, con ojos empañados. No seamos cómplices de esta gente cruel y mentirosa.