Cuando unos individuos armados irrumpen en un festival juvenil, en pueblos y comunidades cooperativas agrícolas (Kibutzim) y se dedican a matar y secuestrar civiles desarmados, incluyendo niños, el único calificativo que pueden recibir es el de terroristas. Ni luchadores, ni militantes, ni milicianos, sustantivos tan manoseados en la prensa anglosajona. Ninguna causa, por legítima que sea (la creación del estado palestino), justifica esta carnicería. El saldo es pavoroso: 1300 personas han perdido la vida en Israel y unas 120 personas han sido tomadas como rehenes. Sin embargo, la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania no ha sido capaz de condenar de forma clara y sin equidistancias los atentados. Tampoco estos hechos han generado en Europa manifestaciones espontáneas de solidaridad con el pueblo israelí, salvo en Alemania, lo que es desalentador. Pero sí se han producido inmediatamente concentraciones de apoyo al pueblo palestino ante los primeros bombardeos israelíes sobre objetivos de Hamás en Gaza, y que han causado ya más de dos mil víctimas mortales, la mayoría civiles, y casi la mitad niños, lo que tampoco es aceptable. Igual soy un ingenuo, pero soy de la opinión de que todas las víctimas merecen la misma compasión y solidaridad por parte de la ciudadanía.

Es evidente que ni Israel ni, atención, la UE y la propia comunidad internacional pueden seguir tolerando que un grupo terrorista islamista como Hamás siga campando a sus anchas y controlando un territorio de más de dos millones de personas, a los que también lleva sometiendo a su credo antisemita y teocrático desde que alcanzara el poder en la Franja de Gaza en 2007. Hay que hacer lo posible para liberar a los rehenes, pero sobre todo, Hamás debe ser desarticulado y expulsado de Gaza. La cuestión es (1), cómo hacerlo (respetando el Derecho internacional, y sin causar matanzas de civiles inocentes ni catástrofes humanitarias), y (2) cómo gestionar el día después, es decir, quien se hará cargo de la Franja tras la esperada derrota de Hamás y cómo alcanzar la paz definitiva.

Sobre lo primero (1), los bombardeos aun no siendo teóricamente indiscriminados, en una zona tan densamente poblada como Gaza en la que los terroristas operan desde edificios de viviendas, hospitales y escuelas, solo pueden causar un número inaceptable e injustificable de bajas civiles. Esta táctica, de dudosa eficacia, no es proporcional con la finalidad perseguida, puede constituir un crimen de guerra, y sobre todo deslegitima a Israel y conforta a Hamás y a los tontos útiles que en Occidente justifican o disculpan a la organización terrorista por “resistir a la ocupación”. Tampoco es aceptable ni conforme con la legalidad internacional cortar la luz, el agua, y los suministros de carburante y alimentos a toda la población de Gaza. Sí que es acertado evacuar a los civiles de la Ciudad de Gaza antes de su toma por la fuerza (imprescindible para apresar a los terroristas), pero el plazo de veinticuatro horas (después extendido) dado por Israel para sacar a un millón de personas no es realista, y debiera ser acompañado de la fijación de corredores humanitarios y de la instalación de refugios en el sur de la Franja, y en el Sinaí (pero Egipto se opone a permitir el paso de refugiados a la península).

Sobre lo segundo (2), Israel ni quiere ni puede volver a ocupar permanentemente la Franja de Gaza, de la que se retiró en 2005 tras conquistarla en 1967. Idealmente habría que reinstalar el poder de la Autoridad Palestina (en la práctica Fatah) en Gaza, tal vez con el apoyo de una fuerza multinacional de Naciones Unidas, o de la Liga Árabe (excluyendo en este caso a los países que han financiado a Hamás), y desde luego reactivar el proceso de paz (saboteado hasta ahora por el primer ministro israelí Netanyahu, un político ultranacionalista que también es responsable de dividir al país por su intento de subordinar el poder judicial al poder legislativo, y de la propia imprevisión ante el ataque de Hamás).

En todo caso, ante estos cobardes actos de terror, Josep Borrell, el Alto Representante de la UE para la Política Exterior y Asuntos de Seguridad, y Vicepresidente de la Comisión, fijó desde el principio y con claridad la posición europea, tras reunir a los Veintisiete ministros de exteriores: condena de los ataques terroristas y solidaridad europea con el pueblo de Israel, reconocimiento del derecho de este país a defenderse dentro de los límites del Derecho Internacional Humanitario, y mantenimiento de la cooperación con la Autoridad Palestina, que no es lo mismo que Hamás (de hecho se ha aumentado la de carácter humanitario).

La posición europea fijada por su responsable se ha visto parcialmente desdibujada por culpa del comisario encargado de la vecindad, Varheli, un ultraderechista húngaro, que sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, anunció la suspensión de la ayuda a Palestina (no fue así, pero sí obtuvo una auditoría de la misma para verificar que ni un euro acaba en manos de los terroristas), y sobre todo por la presidenta de la Comisión Von der Leyen, quien sin tener competencias en política exterior, se plantó en Israel para dar un apoyo incondicional al estado hebreo.

Con todo, Borrell ha seguido reaccionando acertadamente ante los acontecimientos, pidiendo proporcionalidad en la respuesta, declarando que el asedio al territorio gazatí viola el Derecho Internacional, y que dar un plazo sumario para la evacuación de la población de la ciudad de Gaza antes de la operación terrestre es de imposible realización. También ha recordado que solo la solución de los dos Estados con fronteras acordadas e internacionalmente reconocidas garantizará la paz y la seguridad de Israel.