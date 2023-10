¿Por qué banalizamos la muerte en televisión? Todos hemos estado pendientes del caso de Álvaro Prieto, pero esto me ha hecho querer hablar de algo que llevo años pensando. Nos escandalizamos cuando se muestra o se habla de algún difunto en los medios, siempre que este sea una persona occidental y blanca. Sacamos las garras y defendemos que se debe respetar la privacidad y el duelo de la respectiva familia. Pero eso no es así cuando el origen del sujeto cambia. Estamos cansados/as de ver miles de cadáveres e imágenes explícitas en las noticias cada vez que se habla de algún país africano y que esto no cree un revuelvo social ni se plantee la necesidad de enseñar esas imágenes. Me pregunto si esto se debe a un racismo integrado en la sociedad y si deberíamos continuar permitiendo la emisión de ese contenido de forma pública.