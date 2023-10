Vi en una ocasión una viñeta cuyo contenido era la figura de la justicia, levantando los brazos,soltando la espada y la balanza diciendo "Me rindo". El estado de Derecho debe defender y ampara a aquellos que cumplen el Derecho, y no a los que violan, quitando a su vez las garantías constitucionales a los cumplidores de la ley, de la justicia y del propio derecho. Tenemos a los golpistas de Cataluña, que incluso solicitaron la ayuda del ejército de Rusia para independizarse de España, se les hizo un "procés" con todas las garantías jurídicas, fueron condenados y un presidente ahora en funciones Sanchez les indultó ,dejando a los jueces perplejos. Ahora quiere hacer una amnistía que no está en la Constitución, para pactar y seguir en la Moncloa, incluso escuchando a un delincuente como Pugdemont. ¿Qué es la justicia? Vemos en el Derecho penal como añadidura ,y respecto a violaciones,bombas,tiro en la nuca,sin piedad ni arrepentimiento,me parece paradogico que los tribunales extranjeros de la UE, sin haber visto antes los vídeos de destrucción muerte y terror acahecidos en España, no entiendo,como pueden levantar sus voces, eliminar la doctrina Parot y corregir la justicia impartida en los tribunales superiores de justicia y Constitucional, y en nuestra España que firmó a su vez la supresión de la pena de muerte, fue decisiva, pues si hubiese sido de forma distinta, se habría realizado el "ojo por ojo, diente por diente", y nadie habría sido después excarcelado.