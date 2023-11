Un comercio de producción textil se viraliza tras publicar un video en Tik Tok, con 1.2 millones de reproducciones, el cuál habla sobre el derecho al voto en España. El mensaje que quiere transmitir, se basa en que no todo el mundo debería poder votar y es por ello que aseguran que las personas que quieran llevar a cabo su voto, se deberían someter a un examen el cual determine sus capacidades mentales para poder hacerlo. Algo que demuestra que cada vez tenemos acceso a mensajes más sensacionalistas e inadmisibles.

La cantidad de feedback positivo que ha recibido este video me preocupa y me indigna, pues la mayoría de usuarios que tienen acceso a esta red social son gente jóven o menores de edad, que aún no tienen la suficiente madurez como para tener una ideología política definida y esto les puede llegar a condicionar.

Me sorprende que haya personas que piensen que votar debería ser una posibilidad y no un derecho, es decir, querer retroceder al sufragio censitario del s.XVIII es lo mismo que volver a discriminar a parte de la población.

No estar de acuerdo con la democracia es lo mismo que no estarlo con el artículo 20.1 de la Constitución, el cual afirma que todos tenemos derecho a informarnos y expresar nuestra opinión libremente, por lo que el autor del vídeo, debería saber que ha podido exponer esta necedad gracias a la democracia.