Se acaban de publicar los Presupuestos de la Comunidad para 2024. Se constata que a Alicante se le sigue considerando la hermana pobre. Ni un euro para las grandes obras pendientes que sitúen a Alicante en este siglo: Acabar la Vía Parque; humanizar la joya alicantina, es decir, eliminar la carretera que separa la Explanada del Paseo Marítimo; acometer el Parque Central que restañe la herida de los barrios desconectados del Centro, y lo más sangrante, rescatar para la ciudad el frente marítimo sur, convirtiendo en urbano lo que todavía está en manos de la industria marítima y del ferrocarril (ir por la Carretera de Elche y ver San Gabriel a la derecha y la inhumana barrera a la izquierda, induce al llanto)

En cambio, se han presupuestado unos miles de euros para gasto en papel: que se haga un estudio sobre si queremos quitar el Puente Rojo o que siga ahí. Se construyó en 1990 para salvar las vías que ahora se han tapado solo hasta ahí. Alguno de los barrios afectados piensa que mejor quitarlo y otros que para qué, si no estorba. En lo que todos están de acuerdo, incluido el sentido común, es en que ese dilema solo tendría sentido cuando llegue el momento de urbanizar el Parque Central una vez que las vías del tren dejen espacio a la urbe que correspondería a estos tiempos. Pero en ese proyecto ni está este Ayuntamiento ni se le espera, como en ninguno de los otros, para eso se requeriría un Consistorio de grandes miras. Así que, independientemente de su conclusión, el gasto en ese estudio es inútil; no se va a ejecutar. Si ese dinero sobraba y no sabían qué hacer con él, más hubiera valido que se lo dieran a la Cruz Roja que sabría sacarle más provecho.