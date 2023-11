No nos cabe duda alguna, la brecha en la desigualdad entre hombres y mujeres es evidente, aunque, muchas veces los hombres tendamos a ocultarla, y ya sabemos que, lo que no se visibiliza, es como que no existe. Pero sí, hay mucha desigualdad de género. Hace días era la presidenta del Banco Santander la que en un acto público dijo: somos mucho más modestas. Cuando una mujer se postula a un puesto, está cualificada al 120%, un hombre, un 50 o un 50%. Y tras sonreírle las frases, no queda más remedio que darle toda la razón. Algo parecido, pero en otro sentido, es el rechazo, el hartazgo de la mujer acerca de la violencia sexual y de género, a la que muchas mujeres no se cansan de ser pesadas y reiterativas contra el abuso sexual compulsivo de muchos hombres ejercido sobre las mujeres, tan sólo por el hecho de ser mujer.

En pleno siglo XXI, en nuestro mundo, hay millones y millones de mujeres que son denostadas, apartadas e infravaloradas por su condición de mujer. Y dirán algunos que eso pasa en países que se han quedado anclados a la prehistoria, y arrinconan a sus mujeres a las tareas de la casa y a atender las necesidades sexuales del varón, y ellas, pobrecitas, les va la vida en ello si no obedecen las férreas razones y leyes discriminatorias que les imponen. Hablar allí de desigualdad y brecha salarial o de género, es pura utopía. Hoy sale la noticia que en Islandia las mujeres van a ponerse en huelga reivindicando su lugar en la sociedad, son muchas y muy valiosas y el peso que llevan sobre sus hombros no es poco, y todas ellas rechazan la violencia sexual y de género. El tema es serio y no debemos ser tibios contra ello. La mujer avanza en parte del mundo libre, pero nada cambiará del todo, mientras siga igual en el otro medio mundo donde ellas, casi ni existen.