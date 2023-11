En estos días está teniendo lugar una consulta hecha por el presidente de Gobierno a las bases de su partido, PSOE, acerca del pacto de investidura con el que pretende formar un gobierno. Eso está muy bien, ya que en ese pacto se prevén cuestiones como la Amnistía a los procesados y condenados por el proceso independentista en Cataluña, que no estuvieron presentes en la campaña electoral. Pero no fueron únicamente los militantes de PSOE quienes se movieron con su voto a Sánchez a verse sorprendidos con estos planteamientos imprevistos a la hora de formar gobierno. El presidente en funciones tiene que explicar a todos los españoles –entre ellos a sus votantes que no son pocos- el alcance de la Amnistía que ha pactado y, a partir de ese momento, someterse de nuevo al voto de todos para legitimar así su pretensión de hacer lo mejor para España. No hacerlo no servirá más que para seguir con la política de crispación que tanto daño nos hace a todos.