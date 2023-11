Estamos a escasos días de que, por primera vez, los Latin Grammys se celebren fuera de América, siendo Sevilla la ciudad elegida. Centenares de celebrities, tanto de la industria musical como de otros sectores, van a estar presentes en la entrega de premios y en las otras actividades que se van a celebrar durante toda la semana de la premiación.

Desde que se anunció que la capital andaluza acogería los premios, se empezó a crear un debate en las redes sociales, sobre todo por parte de gente de Latinoamérica. Dicen que los españoles no somos latinos, y que, por tanto, no tiene sentido que se lleven a cabo los premios aquí. Personalmente, creo que esta problemática no tiene sentido, ya que, aparte de que los premios premian a la música en idiomas de origen latino y no distinguen el origen del artista, hasta ahora, los premios siempre se han celebrado en Las Vegas y nunca nadie se había quejado.

Creo que siempre ha habido por parte de algunas personas de Latinoamérica un cierto quejido cuando algún artista español ha ganado una categoría. El ejemplo más claro ha sido cuando Rosalía ganó Álbum del Año con Motomami. Las redes se inundaron de comentarios diciendo que Rosalía no es latina, y entiendo este punto, pero lo que se debe dejar claro es que los Latin Grammys otorgan sus premios a la música en lenguas latinas y no solo a aquellas personas que provienen de América Latina. Así pues, ¿quién creéis que va a ser el premiado con más gramófonos este año?