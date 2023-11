El Mercado de Carolinas es un sitio muy agradable, con unos vendedores amables, profesionales y bien surtidos, unos precios asequibles y, sobre todo, en el caso de mi familia, muy cercano a mi domicilio y muy a mano para desayunar una estupenda ración de tortilla de patatas o un sabroso bocata de sus surtidas viandas acompañado de un magnífico café con leche preparado por el amable matrimonio que regenta su bar, que por algo se llama “El Rincón de la Tortilla”. Pero el otro día, me encontré a la señora del bar con una cara tan triste que no pude menos que preguntarle la causa de su estado de ánimo.

Y resulta que el Ayuntamiento le ha autorizado la instalación de tres mesas al aire libre ante la fachada del establecimiento por una sustanciosa cantidad de dinero, a la vez que les ha obligado a quitar las dos mesas que desde siempre han estado en el interior, en una zona que no es de paso ni molestan a nadie, y a resguardo del mal tiempo invernal, donde yo suelo sentarme con otros muchos clientes para desayunar o tomar algún refrigerio. Ahora que viene el frío, nuestro Ayuntamiento nos ofrece unas mesas al aire libre y quita las acogedoras mesitas del interior, frente al bar, que no molestaban a nadie. La verdad, es que no le veo la gracia, y en las próximas elecciones me pensaré a quien voto, ¿sabe, señor Barcala?