Quería compartir con vosotros una frase que me repito a menudo: «Es mejor perder una discusión que perder a una persona». Esta frase se refiere a la idea de que las relaciones humanas son mucho más importantes que ganar una disputa. No sé quién es el autor ni cuándo la escuché por primera vez, pero lo que realmente sé es que en muchas situaciones no está nada mal recordárselo. Cuando no estamos de acuerdo con alguien, a menudo deseamos demostrar que estamos en lo correcto. En medio de una discusión, es tentador insistir en nuestra opinión y no ceder terreno, especialmente cuando sabemos que realmente tenemos la razón. Sin embargo, a menudo olvidamos que esto puede tener un coste mucho mayor.

Ganar un desacuerdo puede implicar perder una amistad, un lazo familiar o crear tensión en tu lugar de trabajo. Por lo tanto, escribo esto a modo de recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto mutuo en medio de las discusiones, ya que, al fin y al cabo, preservar y tener buenas relaciones es mucho más valioso que ganar un argumento efímero.