El obispo Munilla, prelado de Orihuela-Alicante, ha calificado de “inmoral” la amnistía a los políticos independentistas (Diario INFORMACIÓN, 8-11-2023).

El señor Munilla, afortunadamente, en una España libre y democrática, puede y debe opinar lo que desee. Yo, al igual que él, tengo mi propia opinión que puede ser coincidente con la suya o no. Pero el pastor Munilla, por su condición y misión pastoral, no puede ni debe hacerlo, debe ajustarse, en esa condición y por esa misión, a cumplir y hacer cumplir lo que el canon de sus creencias religiosas imponen a sus representantes. Aquí no vale aquello de "Haz lo que yo digo, no lo que yo hago", porque sus palabras y sus actos van más allá de sí mismo: representan a una venerable institución en la que mucha gente se ve o se quiere ver reflejada.

Los Evangelios, como buena noticia, como Sagrada Escritura, son el cuerpo, alma y corazón de la fe cristiana y, por tanto, son o deben ser la Constitución de un jerarca católico. En ellos se lee con meridiana claridad que “No juzguéis para no ser juzgados”, añadiendo que nos fijamos en la mota del ojo de los demás sin reparar en la viga que hay en el propio. Allí se enseña que “al César hay que dar lo que es del César y a Dios, lo que es de Dios”, sin extrañas mezclas (y, ya se sabe: nadie puede servir a dos señores; es más, donde está nuestro corazón, es donde está, realmente, nuestro tesoro: o con uno o con otro señor, salvo que queramos estar a Dios rogando y con el mazo dando).

Allí, como auténtico verbo divino, se muestra que el buen pastor es el que, dejando el rebaño protegido en el aprisco o en el desierto, sale a buscar a una sola oveja que se perdió, una oveja descarriada, y celebra más su hallazgo que la tenencia de las demás. Es emocionante la figura del buen pastor, del Buen Pastor,…

Es una de las llamadas parábolas de la misericordia o de la alegría que, junto con las parábolas de la moneda perdida y del hijo pródigo, son, quizás, las más humanas, las más cristianas, las más divinas. Añadamos otra a ese trío áureo de enseñanzas cristianas, una de misericordia y compasión, pero también de extrema inteligencia, una parábola del perdón, contra la vieja y vengativa Ley del Talión (ya saben, la del “ojo por ojo y diente por diente”, pura y estricta justicia formal en su literalidad): es la parábola del siervo inclemente o del siervo ingrato o, sin más, del siervo malvado. ¿La recuerdan?: “Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta siete?. Jesús le respondió: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete".

Es como una evangélica amnistía “urbi et orbe”, para todo el mundo, “omnibus hominibus”, para todos los humanos: perdonar continuamente, perdonar siempre, sin más cálculos miserables o interesados. El buen pastor sabe, porque se lo ha dicho el Buen Pastor, que “todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio”; sabe que, “si al llevar su ofrenda al altar recuerda que su hermano tiene algo contra él, dejará allí su ofrenda ante el altar, irá primero a reconciliarse con su hermano, y volverá después para presentar su ofrenda”.

Es que, por mucho que no queramos entenderlo, a los cristianos solo se les exige una cosa: amor al prójimo como a uno mismo, un amor que se muestra, por ejemplo, mediante la práctica sistemática de las obras de misericordia. Una de ellas es visitar -o redimir- al cautivo, sin más condiciones.

Puro y simple amor cristiano, apertura de razón y corazón, como nos recuerda el Papa Francisco. Tenía razón el Buen Pastor: pasarán el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán y, durante ese tiempo, muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos.

En realidad, todo es sencillo: por sus frutos los conoceréis y no por sus golpes de pecho, ni por sus ropajes, aunque sí por sus posibles “prevarivicaricaciones” -perdón por el palabro-, esto es, por actuar, como vicarios de especial significación, contra lo que las propias normas básicas de sus creencias exigen.