Según parece las obras de la Avenida de Jijona y Maestro Alonso se han paralizado porque el Ayuntamiento ha roto el contrato con la empresa encargada de las obras. No voy a entrar en las causas porque las desconozco pero lo que sí sé es que estas obras no se pueden alargar eternamente. Los vecinos de estas avenidas llevamos ya más de 10 meses soportando las incomodidades, que son muchas y por mencionar alguna se me ocurre hablar de los carriles cortados en una de las avenidas centrales de la ciudad por donde pasan coches, autobuses y sobre todo ambulancias en dirección al Hospital, aceras que se han convertido en trincheras, con las tapas metálicas de aguas y luces levantadas y últimamente en basureros donde la gente tira todo tipo de desperdicios y ya es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer ratas ,etc..., accesos a las viviendas y comercios con serios riesgos de accidente, vallas delimitando las obras puestas de cualquier manera, etc....

No olvidemos que esto mismo o algo muy parecido ya pasó con la calle San Mateo. Es evidente que a este ayuntamiento la zona norte se la trae un poco al pairo. Como si los impuestos que pagamos por la zona norte no tuvieran el mismo valor que los impuestos del centro. No se cuanto tiempo se puede alargar esto, pero intuyo que si estas obras se hicieran en avenidas donde vivieran concejales del ayuntamiento o gente adinerada, estarían ya terminadas. Es justo reconocer que no todo son malas noticias. Este ayuntamiento ha tenido el detalle y la delicadeza de poner una iluminación navideña escasa, cuando no nula en toda esta zona para que los vecinos cuando pasemos por ahí no se les haga mala sangre. Este Ayuntamiento está en todo. Que fenómeno.