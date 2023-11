Llevamos una década de permanente conflicto con los catalanes, y por fin éste acuerdo de investidura entre distintos partidos puede traer la unidad de España. Hay que dejar atrás los agravios emocionales y optar por una medida de gracia. Según el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Arroyo “El lawfare es usar el derecho para perseguir políticamente a los contrincantes políticos; no hay nada en la Constitución que prohíba aprobar una ley de amnistía solo pretenden reventar la investidura” .Hoy el PP no puede gobernar aún siendo el partido más votado, ya que en la investidura de Feijóo no obtuvo los apoyos parlamentarios suficientes para ser investido y la frustración le ha llevado junto con VOX a reventar la calle, a llamar traidor a Sánchez y un sinfín de insultos.

En marzo de 1996, cuando ganó las elecciones Aznar, le faltaban 16 escaños para conseguir la investidura y no tuvo ningún problema en pactar con los independentistas, con el famoso pacto del Majestic; Jordi Puchol, del partido Convergencia y unión de Cataluña, le pidió la supresión de la policía, de los Gobernadores civiles, de la guardia civil, la gestión de los puertos, el 15% del IRPF, el 40% de la recaudación de los impuestos especiales, 30 mil millones, 16 indultos de los de Terra Lliure, 139 indultos por corrupción, etc, etc… y nadie salió a la calle a protestar, ni llamaron traidor a Aznar, ni la prensa conservadora de Madrid dijo ni pio, ni nada de envenenar a los ciudadanos con España se rompe, esto es un golpe de estado, estamos en una dictadura, ni otros muchos disparates. Hoy el PP no puede gobernar porque no tiene relación con ningún partido del arco parlamentario, salvo con la extrema derecha de VOX, y Pedro Sánchez tiene el apoyo de 179 escaños de todos los partidos elegidos democráticamente por el pueblo. Lo infumable es pactar con un prófugo de la justicia, pero tanto Junts como ERC han renunciado al referéndum de autodeterminación. Que haya paz en éste país aunque sea pactar con Puigdemont.