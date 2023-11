El actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, dice que los pactos y concesión de amnistía lo hace por la paz social en Cataluña. No se acuerda del resto de los catalanes que no están de acuerdo con esos pactos. Pero sí habla de paz social en Cataluña, le da igual las manifestaciones y, protestas, que continuamente están dándose en las sedes del PSOE. Quiere la paz social en Cataluña, pero le da igual que haya o no paz social en el resto de España, por lo que pacta. Al unísono, también hay un error en algunas personas, pues dicen que Sánchez está de presidente de España por la urnas, pero he de recordar que está de presidente por moción de censura hacia Rajoy, y ahora quiere serlo no por lo que han dicho los votos en las urnas, pues ha ganado el PP, sino por pactar con golpistas, independentistas y filoetarras, diciendo aquellos, que en cuanto puedan volverán a las andadas anteriores, quieren al igual que el PNV nación independiente de España, o sea que tampoco lo han dicho las urnas, y tampoco quieren saber nada de la Constitución.