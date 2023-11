La noche del pasado jueves 16 de noviembre, estuve viendo la gala de los Latin Grammys en Sevilla, que, por primera vez, han salido de América para celebrar una fiesta en honor al flamenco y a la música latina por todo lo alto. En la gala, que abrió Rosalía con una actuación conmovedora cantando “Se nos rompió el amor” en honor a Rocío Jurado, han salido vencedoras las mujeres. Karol G ha sido la tercera mujer en la historia en ganar Álbum del Año con “Mañana Será Bonito” y Shakira, con 3 gramófonos, ha ganado Canción del Año, con su conocida colaboración con Bizarrap.

Aquí es donde se me encendieron todas las alarmas: según las bases de la academia, la categoría Canción del Año reconoce a la melodía y letra de las canciones nominadas. Entiendo que el impacto que tuvo la canción de Shakira fue enorme, pero bajo mi punto de vista, no es la mejor canción del año, ni musical, ni poéticamente hablando. No creo que frases como “cambiaste un Rolex por un Casio” sean las mejores letras escritas en cualquier lengua proveniente del latín en 2023.

Así pues, creo que los Latin Grammys han querido premiar a esta canción con el fin de conseguir revuelo y que se hable de la gala, para ganar así notoriedad. Algo que no considero necesario, ya que Rosalía y su actuación, la consiguieron en los primeros 5 minutos.