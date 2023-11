A los amigos digo: a vosotros que creéis que otro mundo es posible y que os indignáis cada día con los avatares de las guerras, la inmigración, la amnistía en ciernes… Y más aún con el uso torticero que vienen haciendo desde PP a VOX; sin el menor rubor se alinean contra la invasión de Ucrania y a favor de la de Israel; con desparpajo se niegan a acoger inmigrantes o sugieren marcarlos como animales; con la mayor solemnidad invocan a Azaña amparándose en su concepto inicial de la “unidad de España”…

¡Hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados! Más les valiera tener memoria de cuando los españoles, algún su abuelo, padecimos la guerra, tuvimos que emigrar -huyendo de la miseria y la violencia- o fuimos condenados por nuestras ideas.

No, amigos, no se puede ser tan “idealista”, tan purista, que se olviden los conceptos fundamentales de la sociedad que pretendemos alcanzar: democrática y pacífica, internacionalista y solidaria, justa y generosa; y estos conceptos no son otros que el mensaje de D. Manuel Azaña, con inmensa rabia y dolor, por el bien de España y de su futuro, dictó en su último discurso: PAZ, PIEDAD, PERDÓN!!