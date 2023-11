Como ya hemos podido ver durante las dos ocasiones que ha pasado, el lanzamiento de las camisetas del FC Barcelona en colaboración con algún artista ha generado una oleada de reventas impresionante.

El fenómeno empezó con la camiseta en colaboración con Motomami de Rosalía. Al lanzarse a la venta, miles de personas compraron la camiseta para, más tarde, venderla por plataformas a un precio muy superior. Ahora, con los Rolling Stones, ha vuelto a pasar lo mismo.

Esto es algo que me parece fatal y que me indigna, ya que la gente se aprovecha para ganar dinero de una forma muy rastrera, sacando dinero a aquellos fans que están dispuestos a pagar lo que sea para poder tener una camiseta de edición limitada de sus artistas favoritos. Así pues, si estás leyendo esto y has hecho una reventa de una camiseta del FC Barcelona x Spotify, te pido por favor que para el siguiente clásico, no lo hagas. Por cierto, ¿quién os gustaría que fuese el siguiente artista en tener su camiseta personalizada?.