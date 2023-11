A veces no somos conscientes de la importancia que tiene la publicidad en nuestra vida cotidiana. No me refiero al efecto negativo cuando vemos un vídeo en una red social y nos sale un anuncio que molesta. Tampoco hago referencia al impacto positivo, que también lo tiene: no solo quiere vender, también hace que cambiemos y mantengamos buenos hábitos, la concienciación de enfermedades, etc.

Lo que pretendo decir es que hay marcas que hacen que su publicidad nos llegue al corazón, no la olvidemos y forme parte de nuestras vidas por muchos años. La publicidad nos hace reír, sonreír, reflexionar e incluso llorar. ¿Quién no ha llorado con el anuncio de la lotería de Navidad? La publicidad nos emociona. No solo eso, sino que algunas de estas emociones, son recuerdos para toda la vida. En mi caso, cuando se acercan estas fechas, me acuerdo de un anuncio mítico de la marca Suchard y se me caen las lágrimas porque me siento como su turrón, por el hecho de volver a casa por Navidad. Siento un cúmulo de sensaciones que no se pueden expresar con palabras debido a lo que esta celebración genera: reencuentros, abrazos, sonrisas y felicidad. Como en el anuncio, pero trasladado a la vida real.