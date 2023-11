Si me paro a pensar las horas que he pasado en el instituto y las muchas otras que he estado estudiando en casa durante mi adolescencia, a veces siento que aunque toda la vida he sido aplicada con la convicción de que eso es lo que está bien, he perdido el tiempo. Sí. Y no porque ahora me haya entrado la vagancia. Si no porque lo único que me llevo es la disciplina del estudio, pero después cuando salimos de Bachillerato y nos empezamos a adentrar a la vida real, de todos estos años dedicados a la vida académica aprovechamos demasiado poco. No digo que las Matemáticas, la Lengua, Historia y Ciencias no sean importantes, pero hemos aprendido a hacer derivadas, lo que es la sinestesia, la historia del paleolítico y conceptos científicos que ya ni recordamos; y sin embargo no tenemos nociones para cambiar una bombilla, coser bien un botón, habilidades básicas de cocina, cómo funciona una nómina o un contrato ni sabemos apenas interpretar la historia presente. Ya ni hablemos de la gestión emocional.

Me pregunto si no es hora ya de empezar a ver a las generaciones jóvenes no solo como estudiantes que memorizan y cumplen con un plan de estudios demasiado obsoleto, si no también como personas que tienen que desarrollarse a nivel personal y adquirir habilidades que les hagan el futuro más fácil.