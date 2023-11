Supongo estarán satisfechos, hoy paseando por los aledaños del centro, Incluyendo la Avda. Juan Carlos I, un tufo de tubo de escape de automóvil apenas deja respirar. Es la apuesta de movilidad del nuevo ayuntamiento, que llegó destruyendo carriles bici. Si tenían algún defecto, si no se usan suficiente, tal vez sería mejor haberlos corregido o hacer promoción del uso de la bicicleta, pero no, a la derecha le encanta que los humanos marchemos con nuestras toneladas de chatarra emitiendo contaminación, porque nosotros lo valemos y no debemos de privarnos de ninguna comodidad, aunque reviente el planeta.

Otro regalo que nos han hecho, en este caso la Generalitat del mismo color político, es suspender la prohibición de fumar en terrazas que vino con la COVID y a la que todos y todas, fumadores y no fumadores, nos habíamos acostumbrado. Ahora ya te pueden atufar con el humo del cigarrillo en la terraza de una cafetería. Parece que les encanta el aire espeso y, sobre todo, utilizar lo peor de nosotros: el individualismo y la insolidaridad para arañar el puñado de votos que los lleve al poder. Poder para gobernar para los suyos, que no somos la mayoría. Nosotros no tenemos dinero para paliar individualmente, en la medida de lo posible, las consecuencias del cambio climático: no tenemos segunda vivienda, ni piscina, ni dinero para vacaciones largas... Entrarán encantados de llevarnos al huerto con tanta facilidad y que votemos a los que van a gobernar para otros. Gobierno de los cayetanos.