El black friday me ha pillado en la middle season esta vez. Menos mal que tengo todo un black week por delante para aprovechar las shoopping sales y, si no salgo a pasear, pues nada, desde casa, con el smartphone, a navegar por las shops online. Es cool total, súper mega fashion, vamos, y si me dejo orientar por algún o alguna influencer, por algún o alguna celebrity (lo reconozco, soy follower total), mejor aún..

A mí, qué quieren que les diga, me gusta el take away , los delivery, la fast food, los catering, el low cost, la happy hour,... son mi hobby!. Sé que confesar esto puede suponer convertirme en target para algún hater -incluso para algún hacker-, pero lo asumo desde ya: lo tomaré como un feedback o como unbrainstorming. Es más, anuncio desde aquí que lo que no me gaste en el black friday me lo gastaré en el cyber monday. y, si queda algo, a la vuelta de la esquina está Santa y sus christmas presents. Bye.