¡Pobres mujeres! Ellas dos, la una y la otra, Irene Montero y Bellarra, subieron al atril en su despedida de sus respectivos ministerios donde escenificaron el cambio de ministro, y lo que representaron fue desencanto y frustración contenida, inapropiado momento para decir amargos reproches frente al micrófono. Las exministras no han hecho nada más que ser ellas mismas, la mismísima esencia de Podemos. Desde que dejan de ser ministras, podían haber pensado en el tiempo libre que les queda para criticar o manifestar su malestar, incluso aquella rabia o decepción que tienen, pero no, han de dar la nota, sea donde sea.

Esta puede ser una legislatura un tanto convulsa, tensionada por la derecha y su ultra, pero ignoramos qué harán estas dos exministras dentro de esta coalición de Gobierno. ¿Serán quienes ejerzan de azote del Gobierno? ¿Se coaligarán con PP y Vox para derribar el ejecutivo? Sea cual sea su atravesamiento mental y el índice de su rencor hacia Sánchez y Yolanda Díaz, confiemos en que se imbuya en su mente algo de juicio y no den demasiada guerra. Podemos está como está, y todo por esas dos mujeres egocéntricas y vanidosas, también por ese emperador a la sombra, por ese dios venido a comentarista, que es Pablo Iglesias quien no deja que Podemos y sus dirigentes caminen solos, pues con él no se dirigen más, que al abismo.

Veremos lo que hace o deja hacer Podemos dentro del seno de la coalición de Sumar o allí donde al final se queden, pero, por favor, no impidan el avance del Gobierno y del país por su delectación ilusoria de que son los mismos, aquellos que hace años iniciaron a rodar con fuerza bajo las siglas de Podemos. Hay que saber marcharse, y ni Iglesias, ni Montero ni Belarra, saben hacerlo airosamente y con elegancia.