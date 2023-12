En medio de un ambiente como de secretismo oscuro hemos entrado en el tiempo de Adviento que nos anuncia que viene la luz de la navidad. En medio del sonrojo que suponen términos como mediadores internacionales y territorio extranjero, llegó la noticia del fallecimiento de Concha Velasco que nos une a todos en el reconocimiento a su trabajo de gran artista. En medio de las iluminaciones navideñas de ciudades y pueblos no se logra ocultar la crisis del mundo actual, que es social y política. Pero también, y sobre todo, una crisis espiritual.

Se nota al pasear por las calles. Las expresiones de las caras, en el fondo, son distintas a las de años pasados. Se nota y no se puede evitar. Porque, ahora con frecuencia, los pensamientos que más preocupan a los vecinos con los que nos cruzamos son los que aterrizan en terrenos, que van: desde la economía inmediata, al futuro endeudado de mil formas y maneras. Los desencuentros de todo tipo traen a la memoria la historia de la torre de Babel. Y la historia que ahora necesitamos es la de la alegría de los pastores de Belén y de los Reyes Magos de Oriente. Por mucho dolor que haya ahora en esas tierras.

No son tiempos fáciles pero la esperanza es la puerta de entrada y de salida. Hoy más que nunca, en medio de tantas guerras y crisis humanitarias, cercanas y lejanas, necesitamos mirar la cuna del pesebre para darnos una nueva oportunidad y no dejarnos cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad. Necesitamos compasión y ternura. Despertar de las rutinas, a las que nos inducen. Intentar estrenar una vida nueva que ayude a construir un mundo mejor. Encender luces que alejen la oscuridad, que alumbren y no deslumbren. Para todo eso ha llegado el Adviento.