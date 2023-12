Apreciado y respetado Director del Diario Información, medio de comunicación emblema de la Provincia de Alicante:

Hago un llamamiento de la máxima urgencia implorando ayuda urgente para Lucrèce por parte de los Servicios Sociales de los Organismos Oficiales competentes: Ayuntamiento de Alicante, Generalitat Valenciana, Organismos No Gubernamentales como Cruz Roja, Cáritas y otros centrados en erradicar el SinHogarismo y auxiliar a las personas, que como ella, tienen la terrible desgracia de vivir en la calle, trasmutándose por desgracia en INVISIBLES para la egoísta sociedad en la que vivimos. Ella es NACIONAL FRANCESA, ciudadana de pleno Derecho de la UNIÓN EUROPEA, por lo que apelo por razones HUMANITARIAS, al Presidente de la República de Francia, a través del Consulado de Francia en Alicante y, por supuesto, también, al Gobierno del Reino de España, representado en Alicante por la Subdelegada del Gobierno en nuestra ciudad.

Vivir en la calle, créanme, es terrorífico y peligrosísimo para una mujer joven y desvalida como Lucrèce. Ella carece por completo de recursos económicos y de ayudas oficiales, y presenta desnutrición severa (mide 1,75 metros y pesa solo 36 kilos), hasta tal punto de que al verla vienen a mi memoria las horribles fotos de los supervivientes de los recién liberados de los campos de exterminio nazis, víctimas del Holocausto. A Lucrèce, de solo 35 años, para introducir un elemento aún más dantesco en su sinvivir y al cruel e inhumano abismo en el que se encuentra, le robaron todas sus escasas pertenencias, su dinero y, también, su Documentación personal y su Pasaporte de la Unión Europea, expedido por la República Francesa. Ella se encuentra sin ninguna asistencia médica, en su dramático deambular por la zona de la Plaza Séneca, Calle Orense y Plaza Galicia de Alicante,pues la falta de Pasaporte y Documentación le inhabilita para tener cobertura Sanitaria al no poder solicitar su Tarjeta SIP, a la que tiene derecho no solo por la consustancial Universalidad de la Sanidad Pública en España, sino también como Ciudadana de la Unión Europea.

Algun@s le tratamos de ayudar a título privado...

pero su dramática situación clínica en riesgo vital inminente (precisa de una asistencia urgente Multidisciplinar de varias Especialidades Médicas) desborda y supera todas nuestras posibilidades. Yo he acudido al propio Consulado de Francia en Alicante y se niegan en rotundo a prestarle esa Ayuda que tan imperiosamente precisa sino acude personalmente a la Oficina del propio Consulado en la Rambla Méndez Núñez de Alicante, y ella desafortunadamente no está en condiciones de hacerlo y también rehúsa hacerlo. Ruego esa intervención proactiva urgente de los Servicios Sociales de los Organismos Públicos y ONGs por razones estrictamente HUMANITARIAS. Salven su vida, ayúdenla urgentemetne, mañana puede ser tarde y lo lamentaremos por no actuar en su rescate.

La calle y el SINHOGARISMO no es lugar para ella, ni para nadie. Lo ruego encarecidamente: Ayuden urgentemente, sin demora ni dilación a Lucrèce, salven su vida.