Dirán ustedes que 9000 plantas de marihuana se huelen y se notan pese a que se cultiven a escondidas y de manera ilícita, pero es que me lo imagino, esas nubes vaporosas y que a sus risueños y simpáticos cultivadores se les notaba el aleteo de su consumo en medio de su alma. Nueve mil plantas de marihuana para su cultivo de interior (indoor), y un túnel de 15 metros para conectarse a la red, escondidos en un túnel subterráneo, de unos 15 metros de largo, excavado para engancharse de manera ilegal a la red eléctrica.

La Guardia Civil localizó a los responsables de la numerosa plantación, y que no eran más que tres ciudadanos chinos. Durante el registro de la nave industrial, en el marco de la operación <<Chineras>>, Obtendrían el rotundo éxito de la detención y la incautación. Los avispados ciudadanos chinos, no realizaban trabajo alguno en la actividad comercial para la que alquilaron la nave, mientras que se les veía descargar multitud de paneles de pladur y otros materiales necesarios para su cultivo santuario de maría. Y, tras ser los agentes autorizados a practicar el registro, encontraron el gran botín. En la planta baja de la nave, se situaba una cocina bien pertrechada, donde almacenaban gran cantidad de alimentos en neveras y congeladores y productos de higiene, suficientes como para permanecer encerrados en su túnel al cuidado de la plantación. Su detención llevó ante el juez a estos chinos acusados de un delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Vaya, que los agentes vieron coronado el esfuerzo de su éxito, no así los malos, que se quedaron sin nada. Almas vacías o asomo de locura, en tanto que mascullaban cualquier letanía. Así es, 9000 plantas de marihuana.