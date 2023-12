Señores, se ha consumado la traición del egoísmo y la prepotencia anunciado durante todo este tiempo en el que los muchachitos/as de Podemos comandados en la sombra por el impresentable Pablo Iglesias, han consumado el cúmulo de sus frecuentes amenazas, escenificando su decepcionante traición del pacto con Sumar, poniendo en serio peligro la estabilidad del Gobierno. Que la justicia divina castigue aquel vacío sin fondo que esos cinco diputados de Podemos han mostrado al abandonar por la puerta de atrás el grupo parlamentario de Sumar, uniéndose al Grupo Mixto. Estos mismos morados que se repiten más que el ajo, han decidido unilateralmente tras muchas tensiones, irse con su desangelada música a otra parte.

Ministerios, ministerios. Es lo que querían, atrás queda para la historia aquel movimiento social, aquel partido que encandiló a mucha juventud, aquellos que quisieron romper el bipartidismo, y otras muchas cosas que, con dureza inusitada, cual elefante en cacharería con Iglesias al frente, y que asustaba a muchos por sus extemporáneas afirmaciones y su coleta. Pero Podemos se ha quedado en nada, como su ex dirigente Iglesias y las ex ministras Belarra y Montero, y confiemos que no les de por derribar al Gobierno votando junto al PP y Vox. Su burda representación no ha contado con nadie importante del partido. Una pena, señores. Izquierda traidora o nada fiable en aquello que firma, y sus deseos de impulsar medidas valientes que mejoren la vida de los trabajadores de este país, se ha de quedar en eso, pues esa faceta ya está cubierta por el Gobierno y Sumar. Se han quedado solos, le ha devorado su propia vanidad y prepotencia. Esto es un barullo monumental, y no podemos volver a convocar nuevas elecciones. Lo de Podemos ¿no es transfuguismo?