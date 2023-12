Según la normativa de Correos y el sentido común: «El paquete es del remitente hasta que llega a las manos del destinatario». Cuando pago envíos ese dinero sale de mi sueldo, y ese sueldo sale de mi trabajo, y es por eso que salgo de casa... y a veces no estoy. Entonces o se indignan los transportistas o me indigno yo encontrando el paquete en el rellano (con mucha suerte). Trabajo para, entre otras cosas, pagarles su sueldo. ¿Por qué no llaman antes y evitamos sustos? Sería más cómodo para todos.