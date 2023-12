Yo siempre he sido feminista, lo que pasa que no lo sabía hasta alcanzar cierta edad. Hijo de madre trabajadora, criado por tres hermanas y con una abuela con más cojones de los que ha conocido jamás varón. Desde mi más tierna infancia he estado rodeado de mujeres que han trabajado, han amado y han cuidado todo y más. La juventud de desafío, la madurez de progreso y la adultez de legado. Ellas y sólo ellas pueden seguir formando el mundo que merecen. Ellas y sólo ellas han alcanzado las cotas actuales que tan inalcanzables parecían hace apenas treinta años. Ellas y sólo ellas tienen el poder y la maña para echarse el mundo a la espalda, crear hogares, familias, destacar en sus cargos, explorar nuevas formas y vías y sobre todo, decidir. Porque la gran victoria del feminismo moderno no ha sido la paridad salarial ni romper los techos de cristal. La gran victoria reside en la autonomía. En la capacidad de una mujer de decidir lo que quiere para su vida y luchar por ello. Encontrar impedimentos para ser feliz nunca ha dependido del género. La tenacidad y el esfuerzo son necesarios siempre para triunfar en la vida, pero por primera vez, corresponde a ambos sexos decidir sobre lo que desean hacer.

No nos engañemos, esta realidad obedece al momento histórico-cultural presente y se corresponde con una muy pequeña parte del globo. Cada día es mayor el número de mujeres conscientes de su propio potencial, sabedoras de que en este mundo nada les va a ser regalado. Cada pequeño paso se ha labrado con sudor y sangre. Y la historia nos ha enseñado en varias ocasiones que acomodarse es un error. Sigamos fuertes, sigamos combatiendo. Nadie duda de la igualdad entre géneros, pero qué cómodo ha sido tenerlas subyugadas durante siglos. Vamos a evitar que vuelva a ocurrir. Eduquemos a nuestros hijos e hijas sobre la realidad de la igualdad y la verdad latente en que nadie es mejor que otro, y mucho menos en función de su órgano sexual.