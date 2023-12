La gestión de un teatro y los aconteceres de la vida escénica en España me son conocidas. La he vivido en la dirección de nuestro Teatro Principal y por la relación que continúo manteniendo con amigos directores de otros importantes coliseos. Esta experiencia me permite afirmar que en Alicante tenemos un alto nivel de oferta escénica en el Principal. Baste ver las programaciones anteriores y actual y compararlas con las ofrecidas por los principales teatros de otras importantes ciudades, entre ellas Valencia, para afirmar que la diversidad y calidad, unidas a la regularidad con que se ofrecen semana a semana, son magníficas.

Se plantea por parte de la propiedad y de forma insistente el nombramiento de un director. No lo entiendo. Si nuestro principal teatro, superando no pocas dificultades, entre ellas las económicas derivadas de los costes de muchos espectáculos y las siempre limitadas aportaciones de los copropietarios, está ofreciendo tan alto nivel con su actual subdirectora, ¿por qué una nueva dirección? En mi opinión sólo cabe por parte de la propiedad la felicitación por el trabajo que durante largo tiempo se viene realizando y por el ascenso.