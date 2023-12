Afortunadamente soy joven en este mundo que deriva en tecnología, pero mi madre no. Escribo estas líneas para poner en grito lo que vivo a diario con ella y como ella, miles. La desigualdad ante nuestros mayores y la tecnología. Madres, padres y abuelos padecen la “enfermedad” del siglo moderno, de la era tecnológica. “Hija se me ha desconfigurado el teléfono.”; “Hija necesito que me pidas hora en…”; “Hija necesito ayuda con la aplicación del banco”; “Hija la televisión me pide una clave para acceder”; y un sinfín de “Hija…” ¡No me malinterpretéis, la ayudo con gusto! Aunque veo a diario lo inútil que se siente al no saber hacerlo por su cuenta. Un día vosotros/as (personas que lo hacéis tan difícil) también seréis mayores, será entonces cuando entenderéis la ayuda que necesitaban y no les brindasteis.