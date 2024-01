A veces me pongo a pensar qué sería de mí si no hubiera nacido en España. Sin esta sanidad pública que envidian otros países, sin la cantidad de becas para entrar a la universidad que ofrecen, sin los distintos climas que encuentras, desde desérticos hasta subtropicales, e incluso sin este sol todo el año que gente de todo el mundo busca. Por eso prefiero no pensar tanto y disfrutar de la buena dieta mediterránea mientras disfruto de España.