Queridos Reyes Magos:

Os escribo esta carta para pediros un puesto de trabajo adaptado ya que llevo años pidiéndoselo a la consellería de educación y nunca me lo ha dado.

También os pido más personal especializado para atender a los niños con necesidades educativas porque en este país las políticas son muy inclusivas hasta que hay que poner pasta, aquí con la iglesia hemos topado y en vez de poner tres maestros ponemos uno y apañado.

También os pido una educación qué enseñe a pensar, que garantice la igualdad y que sea de calidad.

Jajaja ¡casi na! ¿verdad? Tal y como el país va…

Pero se supone que ustedes son magos de verdad y todo lo puede hacer realidad.

¡Hasta que nuestros políticos aprendan a dialogar!

Queridos Reyes Magos, cuando yo nací, hace ya casi cincuenta años, los médicos no llegaron a tiempo y mi cerebro sufrió daños.

Desarrollé una encepalopatía que derivó en una parálisis cerebral que dio lugar a una discapacidad del 66% que reduce mi movilidad.

Con esfuerzo y voluntad cursé una carrera, aprobé una oposición y hace 18 años que ejerzo mi profesión como peón de la administración.

Un peón como el que más al que su trabajo se niegan a adaptar y como exijo que se cumplan mis derechos, la boca me quieren cerrar.

¡Las narices he de tocar a los que me quieren jubilar! He tocados muchas puertas y más que volveré a tocar por eso, vuestras majestades, un cable me tenéis que echar para que el 8 de enero pueda volver a trabajar.

En el colegio me esperan muchos niños a los que enseñar, palabras como respeto, empatía y dignidad para que el día de mañana la inclusión sea real y no tengan que luchar contra la discriminación y el maltrato laboral.

Hasta pronto Reyes Magos y feliz navidad.

La pequeña gran maestra.