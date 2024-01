A ningún alicantino le son ajenas las listas de espera de la Sanidad Pública. Yo misma espero desde el pasado julio una llamada para cita de endocrino. Pero hoy quiero hablar de otro tema, de salud de la mujer, de ginecología, de prevención.

Mi amiga Mercedes, de 38 años, acudió a la doctora de cabecera del Centro de Salud Santa Faz, pidió una revisión regular ginecológica. Ah no, eso ya no se hace, le dijeron, no se hacen revisiones ginecológicas, sí se hace la PCR del papiloma humano.¿Me pueden explicar esto? La citología y mamografía son pruebas muy básicas para prevenir tantas cosas que no me caben en este escrito, pero ya no se hacen. Ninguna explicación adicional, ya no se hacen punto. Califiquen ustedes. Yo digo que cada vez importamos menos, ni mujeres ni personas, a Sanidad, a los Gobiernos, a los políticos, que nos roban las pruebas de prevención mientras organizan simposios carísimos sobre Prevención de cualquier cosa que por detrás tiene 0 presupuesto. He escrito al Defensor del Pueblo también. Que todo el mundo sepa, que todo el mundo proteste, dejen TikTok y luchen por los derechos que se nos están arrebatando.