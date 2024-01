He sido uno de los miles de asistentes a la Feria Diocesana Lux Mundi que ha finalizado hoy domingo, después de múltiples actividades para “celebrar la fe, la cultura y la solidaridad”, en la que han intervenido ponentes ilustres, periodistas, escritores, influencers, etc., además de la participación de diversas comunidades cristianas de la Diócesis , mediante stands, talleres, etc.

Pero, en mi opinión, lo más destacable era el clima acogedor y una manifiesta sensación de fe vibrante en tantos jóvenes con los que me cruzaba. Sus miradas y sonrisas eran la expresión más convincente de lo que ocupaba sus mentes: una religiosidad vivida con la naturalidad y el entusiasmo propios de su edad. Durante la adoración al Santísimo, Mons. Munilla destacó en una breve frase lo que, probablemente, era el objetivo de las jornadas: “Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios”. Este acto, central de las jornadas, fue seguido por una multitud, que casi llenaba el aforo, con una actitud de gran respeto y piedad. Hay que felicitar a D. José Ignacio Munilla, y a todo su equipo, por el excelente resultado de estos intensos días, en los que la fe y los jóvenes han sido los protagonistas. Me recordaba a los multitudinarios encuentros de la JMJ, pero en una versión reducida.