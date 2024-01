Políticos, políticos, pero es que resulta encima que políticos como Ayuso o igual de malos los hay a patadas. El sol cuando aparece resulta que nos alivia el espíritu, pero es que estamos en invierno e incluso esa lluvia que debiera entristecernos, nos alegra tanto que aparezca sobre todas esas provincias resecas y tan necesitadas de agua, que el silencio se subleva en nosotros y nos ponemos contentos, casi optimistas. Hoy nos hemos despachado con una acción más de aquellas que tildamos de Ayusadas, y que no ha sido otra que esa reflexión digna de una reina del vodevil, pidiendo dentro de una misma frase, que los jóvenes no pueden acceder a la vivienda: La gente muchas veces prefiere no trabajar, y ole por sus bemoles, ella no dice nada, sentencia y tan pancha.

Reconoce el problema de acceso a la vivienda, pero confía en que bajen los precios con más construcción de pisos. Y hasta que eso ocurra, hay que intentar que los ciudadanos tengan empleo de calidad. Ella, como buena pitonisa, cree que, en las actuales circunstancias, hay gente que prefiere no trabajar, pues es casi más rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo. Pero a diferencia de marcar un límite al alquiler como sí hará Cataluña. Ayuso sigue rechazando poner esos límites al alquiler. Es un problema que tenemos en todo el país. Pero en tanto ella no hace nada, el 100% del sueldo de un joven madrileño no da para pagar el alquiler en solitario. Vaya, que esto sí es de verdad un problemón que a los jóvenes les crea aire sombrío, difícil de respirar. Y lo que tenía que ser nuestra vida, se ve retorcida, frenada en seco no sólo por el precio elevado de pisos y alquileres, sino por esos empleos basura que pagan mano de obra muy, pero que muy barata. Jóvenes, mantened vuestra propia mirada, y no os fijéis en esos políticos que cobran mucho más que vosotros y encima se creen que su trabajo lo vale.