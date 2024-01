Ver estos días la buscada escena de dirigentes del PP en compadreo junto a Emiliano García Page del PSOE, me entristeció. Lo digo porque el que seas un presidente autonómico socialista con mayoría absoluta que conserva grandes discrepancias con tu propio partido y la deriva política que ha tomado, no te da para que, día sí, día también, salgas a la opinión pública para mostrar tus desencuentros con la dirección del PSOE, pues el PSOE tiene cauces suficientes para que descargues tus cuitas dentro del seno del partido, sin tener que mostrar a la opinión pública tu sonrisa forzada llena de dientes. A mí están a punto de extraditarme. Pero lo que nunca debieras haber hecho, es presentarte ante las cámaras junto con Moreno, Mazón y López Miras en Fitur para llamar todavía más la atención de tu postura contraria sobre la amnistía. Está muy feo eso de arremeter contra tu propio partido frente a las cámaras. No estás a gusto, no te sientes unido a la actual dirección, pues márchate y descansa.

Ponerse en el punto de mira de forma voluntaria, dice mucho y poco de Page. Siempre me gustó la defensa que del socialismo español ha hecho durante muchos años, pero en el momento en que se rebela, no para de imprimir un ritmo vital a todas sus actuaciones. Ya no asoma su brillo socialista en sus ojos, su corazón anda desbocado por la amnistía, y de paso les hace el caldo gordo al PP. Y eso nunca, compañero Page, cuando no estuve de acuerdo con mi partido, me fui sin criticar a nadie. No puedes decir frente al PP que mi partido está en el extrarradio de la Constitución, pues no es verdad. Nuestro Gobierno se enfrenta a muchas complicaciones muy difíciles no sólo para ti, también para el resto de españoles, pero nunca el PSOE se ha colocado fuera de la Constitución, y tú lo sabes. Querer notoriedad desde la discrepancia, no es bueno.