Juan José Millas es un buen escritor.También en sus artículos periodísticos expresa su ironía,las paradojas,los contrastes,de la vida común y social.Suelo recortar algunos de sus artículos de INFORMACIÓN, que guardo, y de vez en cuando los reviso.

Me agradó mucho el titulado "No nos enteramos", diciéndonos el autor: "No se puede llamar gordo a una persona gorda, pero es legal la precariedad laboral"; "si uno insulta o agrede al criminal, que atenta contra la hacienda o tu vida, eres tu más culpable que el propio criminal"; "las entidades financieras exigen la socialización de las pérdidas,pero se resisten a repartir las ganancias".

Y pienso que con la ley animal, es posible no puedas matar a una rata para defenderte, pero en contraste es legal matar a un nasciturus, y creo que también hay dos personas juridicamente independientes, la madre y el nasciturus persona indefensa.