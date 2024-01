La crianza respetuosa es uno de los objetivos de muchos futuros padres. Ellos buscan establecer una conexión profunda y respetuosa entre padres e hijos respetando, de ahí “crianza respetuosa”, sus sentimientos y necesidades. Sin embargo, algunos padres e hijos se han visto atacados por esta forma de educar ya que la consideran una crianza permisiva sin límites que provoca que los niños crezcan sin “control”. Esto no es así, uno de los pilares de la crianza respetuosa es el establecimiento de límites claros pero flexibles, evitando el autoritarismo. Es más, estos límites se explican para que los niños comprendan las razones detrás de las reglas. No obstante, esto no significa que todo el proceso de aprendizaje sea un camino de rosas; habrá desacuerdos, pero se busca abordarlos con respeto, evitando la violencia. Para concluir, invito a los lectores a investigar y a reflexionar esta forma de educar, en la cual se fortalece la autoestima de los niños, se desarrolla la responsabilidad y la habilidad de toma de decisiones en un entorno de amor y comprensión.