La votación de la ley de amnistía, no pudo salir adelante en el Congreso, ya que los independentistas de “Junts” votaron en contra, cuando Puigdemont, supervisa y dicta todo el contenido del texto desde Bruselas. Es inadmisible que un cobarde fugado de la justicia, que abandono a todos sus votantes, venga ahora después de cinco años, a chantajear al Gobierno de Pedro Sánchez, a sabiendas que sus 7 votos son imprescindibles para mantener a Sánchez en la Moncloa, ayer hizo muy bien Sánchez en plantarse y no admitir los cambios que exige “Junts”; en 15 días volverá el texto a la cámara y ese tiempo es necesario para desinflamar sus posturas que saben bien tumbaría el TC y Tribunal europeo. Todo lo contrario, demostró el partido de Esquerra Republicana, con las manifestaciones de Oriol Junqueras, quien manifestó que no es la amnistía ideal, pero votaron a favor, en nombre de los casi quinientos catalanes, imputados por la participación en el referéndum ilegal del 1 octubre del 2017. Está muy claro que a Puigdemont, no le interesa salvar a esos catalanes imputados, el solo piensa en él mismo; de ahí que Junts votaron NO a la amnistía, pués la consigna es salvar al soldado “Puigdemont”.

Como la mayoría de españoles, esperamos que Sánchez no ceda a ningún otro chantaje, puede prorrogar los presupuestos y seguir dos años más y si la situación se agrava, que convoque elecciones y mande a Puigdemont a la nada más absoluta.