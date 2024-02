Nos basta ver a diario que el cielo encapotado amenaza guerra por doquier, pues algo así es lo que también ocurre en el Congreso, un hemiciclo en guerra acaudillado por el PP de Feijóo, Abascal y Junts per Cataluña, quienes a fin de cuentas sólo andan mirando en el vacío y, por lo menos PP y Vox, andan clamando que van a rescatar democráticamente España y, como asegura Feijóo que este Gobierno de España al frente de Pedro Sánchez está necesitado o falto de oxígeno, es como que pareciera que el PP estuviese en posesión de ser capaz de insuflar al Gobierno el oxígeno que necesita para no morirse inacción, pero me pregunto, si acaso el PP tiene en su poder ese milagroso oxígeno ¿por qué no le cede diez diputados al Gobierno para poder sacar adelante la legislatura sin tanto sobresalto?

Junts lleva a cabo su amenaza y traición votando en contra de la tramitación de su ansiada amnistía, y todo, parece ser, porque lo único que les interesa es salvar el pellejo de Puigdemont, porque de eso quieren que vaya esa ley, de salvarle el culo al insurrecto y prófugo de la Justicia española. Otra cosa es como se está viendo a algunos jueces legislar casi de manera partidista, a la contra de lo que dice el Gobierno, cosa esta que no ha beneficiado a esta Ley de amnistía. Vaya, que aquí todo el mundo parece como si se hubiera conjurado, al punto de que han votado contra esta ley, no sólo PP y Vox, Coalición Canaria y UPN, sino también Junts per Cataluña. Pero ¿por qué Junts vota junto a PP y Vox, partidos totalmente encontrados y decididos a ilegalizarles en cuanto tengan oportunidad? ¿Podremos pronto sentirnos un país más solidario y menos belicoso? Por su parte ERC juzga que la Ley de amnistía es una ley que merecía el apoyo de Junts y, por tanto, de ser aprobada. Garantizaba que centenares de personas fuesen liberadas de cualquier tipo de persecución. Ya ven, AIRE DE FATIGA Y TRAICIÓN.