Si te empadronas pasas a tener ciertos derechos: sanidad, educación, ayudas sociales, regularización.

Si el ayuntamiento dificulta tu empadronamiento, no cuentas con los derechos mencionados, pero, tienes derecho a denunciar la situación. Pues el empadronamiento no es una opción, es una obligación.

Me comunican que el Ayuntamiento de Barcelona cumple con la ley. !Bastante¡. He oído que hay ayuntamientos que no.

En el tema de la inmigración hay mucho que criticar: 1.La generación de falsas expectativas. 2.La falta de recursos de los ayuntamientos, para atender a los recién llegados, 3.La injusticia que supone que en los ayuntamientos que cumplen se agolpen los desfavorecidos, porque otros ayuntamientos no cumplen.. 4.El discurso xenófobo de la ultraderecha, y la acogida que suele tener en ciertos sectores.

Dicho esto, y para concluir, subrayo algunas reacciones: 1. La extrema derecha y la derecha menos extrema, dicen que es lógico que se dificulte el empadronamiento para evitar que lleguen en masa. 2. Algunos afectados denuncian, otros se van a otro municipio y otros pagan. 3. Los indigentes, no registrados, y por tanto, sin las coberturas más básicas, cuentan al menos, con el alivio que proporcionan ciertas entidades sociales.

Sobre estos tres puntos hay mucha información en Google.