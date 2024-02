Amb aquesta carta vull fer saber als lectors d’aquest diari la discriminació que estem patint els titulats (graduats i llicenciats) de Filologia Catalana. Som els especialistes en el “valencià”, llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. Ara bé, en l’accés al treball a través de la “convocatòria de llocs de difícil cobertura” per a exercir la docència en l’especialitat que hem estudiat i en la qual som especialistes. Nosaltres som la garantia de l’ensenyament correcte del “valencià” en el sistema educatiu valencià. En canvi, la Conselleria d’Educació fomenta l’intrusisme professional i permet que titulats en titulacions ben dispars i disperses, i un simple títol de C2 de Valencià (títol administratiu sense cap validesa acadèmica), en total 207, puguen accedir a l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana i de FP Comunicació (Valencià), que són especialitats que hauria d'impartir un filòleg especialista en "valencià". A una plaça de docent de “valencià”, segons els requisits de la Conselleria, poden optar graduats en matèries tan allunyades de la filologia (i en concret de la filologia valenciana) com Belles arts, Música, etc. Aquest poti-poti de titulacions, esfereïdorament sorprenent, va en detriment de l’ensenyament correcte i competent del “valencià”, que és el que l’Administració hauria de procurar en els centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana, i, sobretot, constitueix un greuge ominós contra l’ensenyament del “valencià” (en l’ensenyament d’altres llengües no es produeix això) i contra els professionals de la llengua pròpia dels valencians, que som menystinguts per l’Administració. Seria possible que per a exercir la medicina es demanés un títol de Primers auxilis? És que la professió de professor de “valencià” és menys digna que la de metge?

Hi ha intrusisme fomentat per la Conselleria d’Educació i hi ha discriminació contra els titulats en la llengua pròpia del País Valencià, que se situen en una posició inferior al d’altres filologies (castellà, anglès, francès, alemany), que no han de competir amb titulats en Disseny, Filosofia, Geografia... Per què en “valencià” sí i en castellà, anglès, francès, alemany no? Això constitueix una flagrant discriminació contra els filòlegs del català/valencià, que són degradats a filòlegs “de segona” respecte dels seus homòlegs en altres filologies.

Per tot això, demane la col·laboració i la conscienciació de la societat, ja que aquest problema no afecta només a nosaltres, els professionals de valencià, sinó també als alumnes que tenen com a professors de llengua, persones que no posseeixen les competències lingüístiques i literàries per a ensenyar correctament l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura arreu del nostre territori.